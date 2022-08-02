Євросоюз переказав Україні мільярд євро допомоги

Європейський Союз надав Україні €1 мільярд як перший транш нової екстреної макрофінансової допомоги.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої нагальні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку росії. Мільярд євро зміцнить Україну на вирішальному етапі», — написала вона.