США ліквідували в Афганістані лідера «Аль-Каїди»

В Афганістані у результаті контртерористичної операції ЦРУ вбили лідера «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі.
Про це агентству Reuters повідомили офіційні особи США.
Завахірі, єгипетський лікар і хірург, допомагав координувати теракти 11 вересня 2001 року, коли загинули близько трьох тисяч людей. Разом з іншими високопоставленими членами «Аль-Каїди» він також планував напад 12 жовтня 2000 року на військово-морський корабель США в Ємені, в результаті якого загинули 17 американських моряків і більше 30 отримали поранення. Штати також висунули йому звинувачення за участь у вибухах посольств США в Кенії та Танзанії 7 серпня 1998 року, внаслідок яких загинули 224 людини та поранено понад 5 тисяч. Аль-Завахірі очолив «Аль-Каїду» після того, як Усама бен Ладена вбили у Пакистані у 2011 році.
Одне з офіційних джерел США на умовах анонімності повідомило журналістам, що 31 серпня ЦРУ вдарило дроном по афганській столиці місті Кабул: операція пройшла «успішно», жертв серед цивільного населення немає.
У своїй заяві представник талібів Забіхулла Муджахід підтвердив, що удар був, рішуче засудив його, назвавши його порушенням «міжнародних принципів».
«Ракета у районі Шерпур вразила будинок. Постраждалих немає, оскільки будинок був порожній», — заявив раніше представник МВС Афганістану Абдул Нафі Такор.
- «Аль-Каїда» — міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. Заснована 1988 Усамою бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням. Після виведення радянських військ з Афганістану «Аль-Каїда» зосередилася на США як «імперії зла», західному світі з його способом життя та культурою, а також усіх його прибічниках в ісламських країнах. Організація ставить перед собою за мету створити «Великий ісламський халіфат».