Мальта запустила обмін гривні на євро для українців

Центральний банк Мальти та Національний банк України з 1 серпня запустили для українців обмін готівкової гривні на євро.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро у Центробанку Мальти. Для цього потрібно мати дійсну довідку про отримання захисту від Агенції з міжнародного захисту.

Якщо ж мова йде про переміщених неповнолітніх українців без супроводу, то для проведення обміну знадобиться допомога людей, опікунство або представництво яких засвідчив уповноважений орган мальтійської влади.

Загалом у межах програми можна обміняти до 10 000 грн на людину.