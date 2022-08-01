У Бразилії успішно розʼєднали сіамських близнюків. Лікарі тренувались у віртуальній реальності

У Бразилії, у Ріо-де-Жанейро лікарі, які тренувались у віртуальній реальності, успішно розділили сіамських близнюків, які були обʼєднані у чолі.

Про це повідомляє BBC.

Пацієнти — майже чотирирічні Бернардо та Артур Ліма, вони є найстаршими близнюками-краніопагами зі «злитим» мозком, яких розʼєднали. Близнюки перенесли сім операцій, на одну лише останню операцію пішло понад 27 годин, її виконували близько 100 медичних працівників. Анатомія близнюків була ускладнена наявністю рубцевої тканини.

Операцією керував британський хірург Габріель Муфарреж та його бразильський колега Нур уль Овасе Джілані. Вони витратили місяці на випробування методів із використанням віртуальної реальності, перш ніж приступити до реальних операцій на хлопчиках. Це вперше хірурги в різних країнах носили гарнітури і разом працювали в одній і тій самій кімнаті віртуальної реальності.

«Це неймовірно — побачити анатомію і зробити операцію, перш ніж у реальності наражати дітей на ризик. [...] Ці операції вважаються найскладнішими в наш час, і виконувати їх у віртуальній реальності було просто справжньою марсіанською справою», — розповів хірург Джілані.

Він додав, що, як і у всіх сіамських близнюків після розлуки, артеріальний тиск і частота серцевих скорочень у хлопчиків зашкалювали, аж поки вони не воззʼєдналися через чотири дні і не доторкнулися руками. Близнюки добре одужують у лікарні, на них чекає шестимісячна реабілітація.

За даними благодійної організації Gemini Untwined, яка фінансувала операцію, це був один із найскладніших процесів розʼєднання.