«Постійно оцінюємо ситуацію». У McDonaldʼs прокоментували чутки про відкриття ресторанів в Україні

Компанія McDonaldʼs постійно оцінює ситуацію в Україні та має амбіції відновити роботу своїх ресторанів у деяких регіонах країни.
Про це розповіла керівниця відділу звʼязків із громадськістю у McDonaldʼs Алеся Муджирі у коментарі «Бабелю».
«Ми віддані Україні і постійно оцінюємо ситуацію, маючи амбіції відновити роботу в деяких областях. На цьому етапі ми не можемо озвучити конкретні деталі чи плани», — зазначила Алеся Муджирі.
Вона додала, що компанія McDonaldʼs продовжує виплачувати зарплати своїй команді та передала продукти з ресторанів і складів на гуманітарні потреби — понад 700 тонн продукції на суму понад 130 млн грн. Також компанія допомагає українським лікарням з обладнанням і медикаментами.
- 19 червня 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що українське МЗС активно переконує McDonaldʼs повертатися. Він зазначив, що міністерство встановило звʼязок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Також українські дипломати порушили це питання в офіційних контактах з урядом США. «Процес рухається», — зазначив Кулеба.
- Згодом у ЗМІ та соцмережах зʼявилася інформація, що ресторани мережі McDonaldʼs можуть відновити роботу в Україні у серпні.