«Постійно оцінюємо ситуацію». У McDonaldʼs прокоментували чутки про відкриття ресторанів в Україні

Компанія McDonaldʼs постійно оцінює ситуацію в Україні та має амбіції відновити роботу своїх ресторанів у деяких регіонах країни.

Про це розповіла керівниця відділу звʼязків із громадськістю у McDonaldʼs Алеся Муджирі у коментарі «Бабелю».

«Ми віддані Україні і постійно оцінюємо ситуацію, маючи амбіції відновити роботу в деяких областях. На цьому етапі ми не можемо озвучити конкретні деталі чи плани», — зазначила Алеся Муджирі.

Вона додала, що компанія McDonaldʼs продовжує виплачувати зарплати своїй команді та передала продукти з ресторанів і складів на гуманітарні потреби — понад 700 тонн продукції на суму понад 130 млн грн. Також компанія допомагає українським лікарням з обладнанням і медикаментами.