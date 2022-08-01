Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти рф

Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти росії, обмеження торкнулися збройних сил та військово-промислового комплексу країни.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.
«путін та російські військові несуть відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що є грубим порушенням фундаментального міжнародного права», — заявила голова МЗС Нової Зеландії Наная Махута.
Санкції накладають обмеження на:
- збройні сили росії, включаючи матеріально-технічне забезпечення;
- оборонні підприємства, які відповідальні за постачання зброї.
Також під санкції потрапили страхова компанія СОГАЗ, «Россійскіє желєзниє дорогі» й оборонні підприємства, які досліджують, виробляють та випробовують військову техніку.
- У червні Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 40 компаній росії та білорусі.