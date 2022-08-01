Росіяни вдарили по Салтівці. Харківʼян просять залишатися в укриттях

Російські окупанти завдали кількох ударів по Салтівському району Харкова вранці 1 серпня.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вранці в місті пролунали вибухи — противник завдав ударів Салтівському району. За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що сьогодні о 7:10 росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту, одна людина поранена.
Глава ОВА закликав харківʼян перебувати в укриттях.
- Північна Салтівка — один із наймолодших і найбільш густонаселених районів Харкова. Від початку війни росія так сильно й часто обстрілює цей район, що там майже не залишилося неушкоджених будинків.