Служба безпеки Латвії попередила керівництво країни про ризики переїзду до країни російських ЗМІ

Служба державної безпеки Латвії попередила вищих посадових осіб держави про ризики, повʼязані з тим, що в країні починає працювати дедалі більше російських медіакомпаній.

Про це пише Delfi.

Цього тижня «Латвійське радіо» повідомило, що з початком війни в Україні до Латвії з росії емігрували понад 200 російських журналістів та 23 засоби масової інформації. Деякі з них вже офіційно розпочали роботу з Риги.

Служба держбезпеки у письмовому розʼясненні «Латвійському радіо» заявила, що «оцінює те, що відбувається в інформаційному просторі в контексті поточної геополітичної ситуації та агресивної війни росії в Україні».

«СДБ постійно оцінює ризики, які виникають внаслідок цілеспрямованих та систематичних зусиль росії щодо впливу на інформаційний простір та ЗМІ. Служба держбезпеки поінформована про роботу російських незалежних ЗМІ у Латвії. У звʼязку з цим служба виявила ризики для безпеки латвійського інформаційного простору, а також розвідувальні ризики повʼязані з тим, що діяльність ЗМІ традиційно була на користь російських спецслужб. Про це СДБ проінформувала найвище керівництво країни», — повідомляє служба.