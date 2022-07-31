CNN Turk: Перший караван з українським зерном прибуде до Туреччини 3 серпня

Є високі шанси того, що 1 серпня з України вирушить перший корабель-експортер зерна.

Про це заявив речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

«Якщо всі деталі будуть завершені до завтра, існує висока вірогідність того, що перше судно вийде з порту завтра, — сказав речник Ібрагім Калин турецькому телеканалу Kanal 7 31 липня. — Ми побачимо, як кораблі залишають порти щонайпізніше наступного дня».

Видання CNN Turk також повідомляє, що перший караван із шістнадцятьма суднами з українським зерном може прибути до турецького порту в Стамбулі вже 3 серпня. Після цього судна з українським зерном відправлять до країн Африки, зокрема Сомалі.