CNN Turk: Перший караван з українським зерном прибуде до Туреччини 3 серпня

Є високі шанси того, що 1 серпня з України вирушить перший корабель-експортер зерна.
Про це заявив речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
«Якщо всі деталі будуть завершені до завтра, існує висока вірогідність того, що перше судно вийде з порту завтра, — сказав речник Ібрагім Калин турецькому телеканалу Kanal 7 31 липня. — Ми побачимо, як кораблі залишають порти щонайпізніше наступного дня».
Видання CNN Turk також повідомляє, що перший караван із шістнадцятьма суднами з українським зерном може прибути до турецького порту в Стамбулі вже 3 серпня. Після цього судна з українським зерном відправлять до країн Африки, зокрема Сомалі.
- Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати відвантаження мільйонів тонн зерна, які зберігаються в її південних портах, і чекає на сигнал від партнерів – Туреччини й ООН.
- 29 липня Міністерство інфраструктури України повідомило, що морські порти «Одеса» і «Чорноморськ» уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення.
- 22 липня в Стамбулі за пропозицією Організації Обʼєднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний».