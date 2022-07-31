Війська росії масовано обстріляли Миколаїв. Є загиблі та поранені

Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, російські війська масовано обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Станом на 8:00 було відомо про одного загиблого та двох поранених. Обстріли пошкодили готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО, а також зачепили житлові будинки.

Там, де впали російські снаряди, виникло кілька пожеж — зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич назвав цей обстріл «напевно найсильнішим за весь час».

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко повідомив, що через нічний обстріл росіян загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина.