Німеччина, Угорщина та Італія патрулюватимуть небо над країнами Балтії

Німецькі, угорські та італійські винищувачі 1 серпня розпочнуть повітряне патрулювання над Балтійським регіоном у межах місії НАТО.

Про це йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу.

У місії візьмуть участь чотири угорські винищувачі JAS-39, чотири німецькі літаки Eurofighter, а також італійські винищувачі Eurofighter. Нові контингенти замінять бельгійські, французькі та іспанські підрозділи, які патрулювали регіон від квітня.

Союзники почергово охороняють небо над Естонією, Латвією та Литвою, відколи ті вступили в НАТО у 2004 році, тому що ці країни не мають своїх винищувачів.

«Повітряна охорона НАТО є яскравим прикладом солідарності Північноатлантичного альянсу в дії. У той час, коли європейську безпеку було докорінно змінено війною росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди готові», — зазначила офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску.