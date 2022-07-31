Генштаб: У війні з Україною армія росії втратила ще 160 військових за добу

Станом на 31 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 40 830 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також армія рф втратила:
- 1 763 танки;
- 4 004 бойові броньовані машини;
- 916 артилерійських систем;
- 259 реактивних систем залпового вогню;
- 117 засобів протиповітряної оборони;
- 223 літаки;
- 190 гелікоптерів;
- 2 902 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 735 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 80 одиниць спеціальної техніки;
- 174 крилаті ракети.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.