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Генштаб: У війні з Україною армія росії втратила ще 160 військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 31 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 40 830 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також армія рф втратила:

  • 1 763 танки;
  • 4 004 бойові броньовані машини;
  • 916 артилерійських систем;
  • 259 реактивних систем залпового вогню;
  • 117 засобів протиповітряної оборони;
  • 223 літаки;
  • 190 гелікоптерів;
  • 2 902 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 735 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 80 одиниць спеціальної техніки;
  • 174 крилаті ракети.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.