Норвегія передасть Україні 14 броньованих машин IVECO

Уряд Норвегії вирішив передати Україні 14 броньованих машин IVECO LAV III. Такі машини використовували норвезькі війська в Афганістані.

Про це пише пресслужба уряду Норвегії.

Там наголошують, що ці машини мають гарні мобільність та захист.

«Машини затребувані українською владою та постачаються на додаток до іншої військової техніки, такої як артилерія, переносні зенітні комплекси та бронетранспортери, які Норвегія вже передала Україні», — йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Бьорн Арільд Грам зазначив, що Норвегія постійно оцінює, яку військову допомогу може надати Україні в боротьбі проти російської агресії.