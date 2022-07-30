«Схеми»: Росія продовжує стягувати військову техніку до кордонів України

Росія збільшує присутність військової техніки на кордоні з Україною поблизу окупованої частини Харківської області. Це зафіксував супутник Planet Labs.

Про це в суботу, 30 липня, повідомляє проєкт «Схеми», який має в розпорядженні знімки.

На знімках видно, що частину техніки транспортують залізницею і звозять її до села Соболівка Бєлгородської області. За словами військових експертів, у подальшому російські військові можуть використовувати цю техніку, зокрема, на Ізюмському та Слов’янському напрямках.

28 липня супутник зафіксував у селі Соболівка Бєлгородської області збільшення кількості військової техніки й особового складу російської армії, якщо порівнювати зі знімком з космосу цієї місцевості за 19 червня. Супутник також зафіксував момент, як 28 липня військову техніку привезли до Соболівки залізничними вагонами.

Територію села Соболівка росіяни і раніше використовували для розміщення техніки.