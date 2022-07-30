NYT: Державний секретар Ентоні Блінкен не впевнений у необхідності визнавати росію державою-спонсором тероризму

Державний секретар США Ентоні Блінкен не впевнений у необхідності визнавати росію державою-спонсором тероризму. Про це пише американська газета The New York Times.

Так, протягом кількох тижнів на Блінкена тиснуть, аби він офіційно оголосив росію державою-спонсором тероризму. Але Блінкен опирається цьому, адже потрібно буде запровадити санкції щодо союзників США, які ведуть справи з росією, і знищити залишки дипломатії між Вашингтоном і москвою.

Блінкен вже заявляв, що санкції, які запровадили проти рф США та інші країни, «абсолютно відповідають наслідкам, які були б у разі визнання її державою-спонсором тероризму, отже, практичні результати однакові».