Росіяни вночі знову обстріляли Миколаїв. Є жертви

Російські війська вночі знову обстріляли Миколаїв. Снаряди влучили в один із спальних районів міста, одна людина загинула.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один зі спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро поранені. За наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки», — зазначив він.

Також уночі було чути декілька вибухів за містом Баштанка. За даними Кіма, там спрацювала протиповітряна оборона.

Крім цього, росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області вздовж лінії розмежування.