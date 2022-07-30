ЗСУ на півдні за добу знищили понад 100 російських військових та сім танків

Українські військові протягом минулої доби на півдні знищили понад 100 російських військових. Також вони підбили сім ворожих танків.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування «Південь».

«Загальні втрати ворога становлять: 105 рашистів, 7 танків Т-62 та 72, гаубиця «Мста-Б» і 2 самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С», 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, також знищено 2 польових склади боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах», — йдеться в повідомленні.

Українська авіація вдарила по двох скупченнях росіян та техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучила ворожий у склад боєприпасів. Чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення окупантів та техніки в Снігурівському та Бериславському районах.

Крім цього, ЗСУ влучили в пункт управління батальйонної тактичної групи 34 окремої мотострілецької бригади окупантів в Брускінському.

Також в ОК «Південь» повідомили, що внаслідок ударів українських військових рух залізничним мостом через Дніпро неможливий.