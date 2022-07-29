Джо Байден планує взяти участь у президентських виборах 2024 року

Чинний президент США, 79-річний Джо Байден має намір балотуватися на наступних президентських виборах у 2024 році.
Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.
«Джо Байден висуне свою кандидатуру на президентських виборах у 2024 році. Ми далекі від цього, тому я не буду говорити про деталі та коментувати опитування громадської думки», — заявила вона.
Байден є найбільш вірогідним кандидатом від Демократичної партії для перемоги над Дональдом Трампом.
Раніше газета The Washington Post повідомляла, що сорок пʼятий президент США Дональд Трамп може вже у вересні оголосити про участь у виборах 2024 року.
- 20 січня 2021 року Джозефа Байдена інавгурували — він став сорок шостим президентом США, перемігши республіканця Трампа.