Нацбанк заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло

Національний банк України посилив вимоги до обмінників і заборонив їм показувати свій курс валют поза межами кас, «привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими позначками чи символами».

Про це НБУ повідомив увечері 29 липня.

Також для контролю за тим, як обмінники дотримуються порядку обміну валют, у приміщенні обовʼязково мають бути камери відеоспостереження. Крім того, інформація про касовий апарат (РРО), який використовує обмінники, передаватиметься до Національного банку — це дозволить посилити податкову дисципліну, адже обмінники практично не сплачують податок на прибуток. Також для обмінників відновили обовʼязок подавати інформацію до Реєстру приміщень, в яких здійснюються валютні операції.