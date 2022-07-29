Колишній посол України в Чехії став заступником міністра закордонних справ

Колишній посол України в Чехії Євген Перебийніс став заступником міністра закордонних справ. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 липня.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

«Перебийноса Євгена Петровича призначено заступником міністра закордонних справ України», — зазначив він.

Також уряд призначив заступником міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Світлану Гринчук.

Президент Володимир Зеленський звільнив Перебийноса з посади посла 9 липня. У Чехії він працював з 2017 року. До цього 5 років він був послом України в Латвії.

На дипломатичній службі Перебийніс з 1992 року — спочатку працював в МЗС, потім у посольстві в Чехії. Також деякий час працював у міжнародних департаментах Адміністрації президента.

Безпосередньо послом став у 2008 році — тоді він очолив посольство України у Швеції. У 2012 році Перебийніс став послом МЗС з особливих доручень, а в 2013-му був директором департаменту інфополітики МЗС і речником цього відомства.