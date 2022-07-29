У Краматорську з-під завалів будинку дістали тіло ще одного чоловіка. Уранці росія вдарила туди ракетами

Рятувальники завершили розбирати рештки зруйнованого житлового будинку у Краматорську. Під завалами виявили тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Загалом унаслідок обстрілу загинули дві людини, а постраждали пʼятеро, зокрема двоє рятувальників.
Удар повністю зруйнував два приватні будинки та пошкодив ще 21 помешкання.
- 29 липня уряд створив Координаційний штаб, який організовуватиме евакуацію з Донецької області. Штаб очолила віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.