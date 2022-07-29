Німеччина передасть Україні 16 броньованих мостоукладачів

Німеччина вирішила передати Україні 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх використовують для наведення понтонних переправ.

Про це повідомило Міноборони Німеччини у своєму Twitter.

«Для подальшої підтримки українських сухопутних військ міністр Ламбрехт ухвалила рішення передати 16 броньованих мостоукладачів Biber. Їх можна використовувати для подолання водних або інших перешкод у бою», — йдеться в повідомленні.

Німецький виробник запевняє, що такий мостоукладач може розгорнути міст за 60 секунд. Довжина однієї секції — 20 метрів. Сам укладач побудований на танковому шасі Leopard 1.