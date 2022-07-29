Глава ВООЗ радить геям зменшити кількість партнерів через мавпячу віспу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Аданом Гебреєсус порадив членам гей-спільноти зменшити кількість сексуальних партнерів, щоб запобігти розповсюдженню мавпячої віспи.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними ВООЗ, переважна більшість випадків віспи мавп припадає на чоловіків, які мають секс із чоловіками.

«Цей спалах можна зупинити, якщо країни, громади й окремі люди проінформують себе, серйозно сприймуть ризик і вживуть заходів, необхідних для припинення передачі та захисту вразливих груп. Найкращий спосіб зробити це — зменшити ризик зараження. Це означає зробити безпечний вибір для себе та інших. Для чоловіків, які мають секс із чоловіками, наразі це включає зменшення кількості сексуальних партнерів, перегляд сексу з новими партнерами та обмін контактними даними з будь-якими новими партнерами, щоб за потреби [у разі зараження мавпячою віспою] можна було контролювати», — сказав Тедрос на брифінгу.

Водночас гендиректор ВООЗ зробив застереження щодо захисту прав людей.

«Стигма та дискримінація можуть бути такими ж небезпечними, як будь-який вірус», — зазначив він.

За словами представника Центру з контролю та профілактики захворювань США Деметре Даскалакіса, лікарі не вважають мавпячу віспу захворюванням, що передається статевим шляхом, але більшість людей, які нещодавно захворіли на неї у США, повідомляють про певний рівень сексуальної активності.

Вірус поширюється переважно через фізичний контакт «шкіра до шкіри». Крім того, він може передаватися через дотик до предметів, таких як простирадла або рушники, якими користувалися хворі на мавпячу віспу, а також через тісну взаємодію обличчям до обличчя, наприклад, через поцілунок.

Науковці наразі досліджують, чи може вірус поширюватися людиною, яка не має симптомів, або через сперму, вагінальні рідини та фекалії людей.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань США зазначають, що презерватив може допомогти, але сам по собі він, імовірно, не захистить від поширення мавпячої віспи. Однак у Центрі все ж наголошують, що презервативи можуть запобігти іншим інфекціям, що передаються статевим шляхом.