В «Азові» підтвердили загибель своїх полонених бійців у колонії на окупованому Донбасі. Туди вже виїхав Червоний Хрест

У патронатній службі полку «Азов» підтвердили, що внаслідок обстрілу колонії в окупованій Оленівці Донецької області загинули українські військовополонені. Зараз там встановлюють імена постраждалих і загиблих.

Про це повідомила патронатна служба полку у своєму Telegram-каналі.

«Ми зʼясовуємо імена загиблих і постраждалих по своїх каналах. Також на місце виїхав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Будь-яка інформація, що зараз зʼявляється в російських тг-каналах та інших ЗМІ, є психологічною спецоперацією проти «Азову» й українського суспільства», — наголосили там.

В «Азові» підкреслили, що проінформують рідних, щойно отримають якусь достовірну інформацію.