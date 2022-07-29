Інфляція у понад 30% та втрата третини економіки. Нацбанк дав економічний прогноз на кінець року

Національний банк прогнозує зростання інфляції до кінця року, яка перевищить 30%.

Про це пише пресслужба НБУ.

Вторгнення росії призвело до різкого зниження економічної активності та втрат потенціалу економіки. Як наслідок, у 2022 році реальний ВВП скоротиться на третину. Крім того, Нацбанк вважає, що номінальні зарплати українців цього року скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (тобто з врахуванням інфляції) — на 27%.

Водночас Нацбанк сподівається, що наступного року інфляція сповільниться завдяки налагодженню логістики та поступовому зростанню врожаїв. Додатковий вплив матиме зниження світової інфляції та жорстка монетарна політика НБУ. Натомість сповільнення інфляції стримуватиме висока вартість газу та нафти й потреба в поетапному приведенні тарифів для населення до ринкових рівнів. Як наслідок, споживча інфляція у 2023 році знизиться до близько 20% і лише наприкінці 2024 року знизиться до однознакових рівнів.

Наступного року за умови зниження безпекових ризиків очікується повернення економіки до зростання. Водночас значні втрати виробничого та людського потенціалу стримуватимуть відновлення економіки. У 2023—2024 роках ВВП зростатиме темпами близько 5—6% на рік. У прогноз НБУ закладене припущення, що на початок наступного року повноцінно відновлять роботу чорноморські порти України.

Альтернативний сценарій прогнозу — у разі продовження гострої фази війни економіка у 2023 році зросте лише на 2%, але інфляція знижуватиметься через пригнічення споживчого попиту.