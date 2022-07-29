У Миколаєві від обстрілів росіян загинули пʼятеро людей. Є поранені

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами загинули четверо людей. Ще семеро отримали поранення.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
«У звʼязку з успіхами ЗСУ на півдні, російські мерзотники змінили тактику. Вчора вистрілили в спальний район — звичайний одноповерховий будинок. Скільки там не ходив, навіть натяку на воєнну ціль не знайшов. І це не в комендантську годину. Сьогодні вистрілили в інший район. Поруч із зупинкою громадського транспорту», — розповів він.
Пізніше голова обласної ради Ганна Замазєєва повідомила про пʼятьох загиблих.
- 29 липня мер Миколаєва о 10:00 повідомив про «прильоти» касетних снарядів в одному з районів міста. Він заяви, що є постраждалі, але деталі не розголошував.