У Миколаєві від обстрілів росіян загинули пʼятеро людей. Є поранені

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами загинули четверо людей. Ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

«У звʼязку з успіхами ЗСУ на півдні, російські мерзотники змінили тактику. Вчора вистрілили в спальний район — звичайний одноповерховий будинок. Скільки там не ходив, навіть натяку на воєнну ціль не знайшов. І це не в комендантську годину. Сьогодні вистрілили в інший район. Поруч із зупинкою громадського транспорту», — розповів він.

Пізніше голова обласної ради Ганна Замазєєва повідомила про пʼятьох загиблих.