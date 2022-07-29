​Прокуратура передала в АРМА активи білоруської нафтовидобувної компанії на 4 мільярди гривень

В управління АРМА передали активи підприємства-резидента білорусі на суму близько 4 мільярдів гривень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, в Україні функціонує білоруська компанія, яка надає послуги в сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності вона використовує обладнання підприємства «Бєлоруснафта». Нині правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства та його можливе сприяння росії в підготовці та проведенні війни проти України.

За клопотанням прокуратури суд арештував корпоративні права компанії — це майже мільярд гривень статутного капіталу, а також нерухоме та рухоме майно, орієнтовна вартість якого — три мільярди гривень.