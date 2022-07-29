До Лівану прибуло сирійське судно з викраденим українським ячменем

До Лівану в порт міста Тріполі прибуло судно під прапором Сирії, навантажене українським ячменем з окупованої території.
Про це повідомило посольство України в Лівані.
Голова відомства Ігор Осташ заявив про це президенту Мішелю Ауну. Він розповів, що це судно прибуло в порт 27 липня з порту Феодосія, де його завантажили краденим. Осташ закликав ліванську сторону з’ясувати обставини цієї ситуації, оскільки це шкодить двостороннім відносинам.
- Війська росії методично розграбовують на окупованих територіях Україні сільгосппродукцію і вивозять її до рф та у Сирію. Вже звідти вкрадене в України намагаються продати іншим арабським та африканським країнам.