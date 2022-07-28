Кабмін вніс до Ради законопроєкт про умови набуття громадянства України — доведеться складати іспити

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд вніс до Ради законопроєкт про умови набуття громадянства України.

За словами глави Кабміну, документ пропонує, щоб для отримання українського громадянства людина складала комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови.

«Після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови. Ті ж, хто отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто служать у ЗСУ й отримали громадянство, мають скласти три відповідні іспити протягом двох років із часу його отримання», — розповів Шмигаль.