В Україні відновлять приватизацію держпідприємств

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 7451, який дозволить відновити приватизацію держпідприємств, а також сприятиме релокації підприємств з регіонів, де тривають бойові дії.

Глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк зазначила, що завдяки приватизації ті держактиви, які є в України та наразі занепадають і простоюють без належного застосування, зможе приватизувати та модернізувати бізнес із регіонів, де наразі йдуть бойові дії. Так, наприклад, приватизація може допомогти релокованим підприємствам знайти приміщення, відновити та розвивати бізнес.

Серед важливих у законопроєкті змін щодо приватизації державного та комунального майна: