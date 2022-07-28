В Україні відновлять приватизацію держпідприємств

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 7451, який дозволить відновити приватизацію держпідприємств, а також сприятиме релокації підприємств з регіонів, де тривають бойові дії.
Глава партії «Слуга народу» Олена Шуляк зазначила, що завдяки приватизації ті держактиви, які є в України та наразі занепадають і простоюють без належного застосування, зможе приватизувати та модернізувати бізнес із регіонів, де наразі йдуть бойові дії. Так, наприклад, приватизація може допомогти релокованим підприємствам знайти приміщення, відновити та розвивати бізнес.
Серед важливих у законопроєкті змін щодо приватизації державного та комунального майна:
- не проводяться аукціони з продажу обʼєктів великої приватизації та їх викуп;
- не проводиться приватизація обʼєктів у зоні бойових дій або наближених до неї;
- Фонд держмайна щомісяця подає до комітету Ради інформацію про призначені електронні аукціони, результати продажу держмайна та пропозиції до законодавства;
- документи для участі в електронному аукціоні — в електронній формі;
- відомості про кожного учасника аукціону є анонімними;
- стартова ціна обʼєкта — на рівні балансової вартості;
- розмір гарантійного внеску на електронних аукціонах обʼєктів малої приватизації: 10 розмірів мінімальних заробітних плат — для обʼєктів, стартова ціна яких становить від однієї до 500 тисяч гривень; 10% стартової ціни обʼєкта приватизації — для обʼєктів, стартова ціна яких перевищує 500 тисяч гривень.