Рада ухвалила закон про особливі права для поляків в Україні

Верховна Рада ухвалила закон про введення особливих прав для громадян Польщі на території України. Вони матимуть такі ж можливості, як ій українці.

Про це у своєму Telegram-каналі написав нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 283 нардепи з усіх фракцій та груп парламенту.

Законопроєкт передбачає, що громадяни Польщі зможуть вільно перебувати в Україні протягом 18 місяців. Також вони зможуть користуватися всіма правами та свободами, які мають українці.

Це означатиме, що поляки матимуть право на працевлаштування без спеціального дозволу, на соціальний захист, на здобуття освіти на рівні з українцями, на соцвиплати, на медичну допомогу тощо.