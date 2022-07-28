У Київській області відновили рух у всіх місцях, де під час бойових дій були пошкоджені мости

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні відновили рух майже в усіх місцях, де під час бойових дій були пошкоджені мости. На трьох локаціях роботи тривають.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Загалом у Київській області через бойові дії пошкоджені 48 штучних споруд. По 24 — на автодорогах державного та місцевого значення», — зазначив він.

Наразі роботи тривають на:

мосту через річку Припʼять на дорозі Р-56 Чернігів — Пакуль — контрольно-пропускний пункт «Славутич» — Чорнобиль поблизу міста Припʼять;

мосту через річку Уж на дорозі Р-02 Київ — Іванків — Овруч поблизу с. Поліське;

мосту через річку Грезля на дорозі Р-02 Київ — Іванків — Овруч поблизу с. Поліське.

За словами Кулеби, в усіх цих місцях встановили тимчасові переправи, за якими постійно спостерігають фахівці.