Поліція закликає родичів безвісти зниклих здати зразки ДНК

​​Нацполіція закликає родичів безвісти зниклих людей здати зразки ДНК. Це має значно пришвидшити процес ідентифікації загиблих.

Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Загалом виявили приблизно 1 600 тіл українців. Частину з них ще не ідентифікували. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих людей прийти в поліцію і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити», — сказав він.

Ігор Клименко розповів, що українські криміналісти працювали в ДНК-лабораторіях на місцях російських ракетних обстрілів у Кременчуці та Вінниці.

«Завдяки техніці, яку отримали від іноземних партнерів, а це — дві мобільні ДНК-лабораторії, ми на місці проводимо такі тести та встановлюємо особи загиблих», — зазначив Ігор Клименко.

Начальник поліції також повідомив, що невдовзі американська сторона передасть українським правоохоронцям ще 26 таких ДНК-лабораторій.