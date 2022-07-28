Нова очільниця МЗС Бельгії написала листа Кулебі на честь Дня Державності України. Про свою поїздку до окупованого Криму вона не згадала

Нова очільниця МЗС Бельгії Аджі Лябіб написала листа українському колезі Дмитру Кулебі на честь Дня Державності України. Вона запевнила, що Бельгія визнає територіальну цілісність України, але не згадала про свою поїздку до анексованого Криму в 2021 році.
Текст листа опублікований на її офіційному сайті.
«Україна є незалежною та суверенною державою, а також цінним і надійним членом міжнародного співтовариства. Її народ має незаперечне право обирати свою долю. Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів повинна повністю поважатися. Ці кордони охоплюють усі території України, серед яких Крим і Донбас, які зараз перебувають під незаконною окупацією російської федерації безпосередньо або через маріонеткові режими», — зазначила вона.
Лябіб підкреслила, що Бельгія розглядає Україну як члена європейської родини і підтримуватиме її у війні проти росії.
«Я сподіваюся, що найближчим часом матиму можливість відвідати Київ, щоб особисто висловити нашу підтримку та обговорити з вами, як можна не тільки продовжити, але й зміцнити нашу майбутню співпрацю», — наголосила вона.
- Новопризначена очільниця МЗС Бельгії, колишня журналістка і ведуча Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований український півострів Крим. Вона не розповіла, як саме туди потрапила, і не назвала його територією України. У липні 2021 року Лябіб опублікувала у своєму Instagram фотографії із Севастополя. Також вона відвідала фестиваль «Глобальные ценности», який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23—25 липня.
- Крім цього, Лябіб публікувала у своєму Facebook фотографії з виставки в Лівадійському палаці з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова в Ялті. Після поїздки на телебаченні її розпитували про цей візит і про статус півострова, зокрема щодо того, звідки саме вона повернулася — «з України чи з росії». Лябіб не відповіла чітко, але зазначила, що «щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза».
- 27 липня у МЗС України повідомили, що перебувають на контакті з МЗС Бельгії та зʼясовують усі обставини поїздки нової глави бельгійського Міністерства закордонних справ Аджі Лябіб до анексованого Криму у 2021 році. Після цього там ухвалять рішення про подальшу долю двосторонніх контактів.