Volkswagen презентував «Літального тигра» — перший прототип безпілотного повітряного таксі

Концерн Volkswagen у Пекіні презентував перший прототип свого безпілотного літального таксі.

Про це повідомили у пресрелізі компанії.

Перший прототип має назву Flying Tiger («Тигр, що літає»). Його розробляють у Китаї.

Модель має вісім обертових частин для вертикального підйому та два пропелери для горизонтального польоту, вони обертаються за допомогою електромоторів. Злітає та сідає безпілотник вертикально, як гвинтокрил.

Цього року Volkswagen Group проведе ще кілька випробувань, щоб оптимізувати концепцію повітряного таксі, а далі вдосконалений прототип проходитиме випробувальні польоти до кінця літа 2023 року.

Flying Tiger зможе перевозити чотирьох пасажирів та їхній багаж на відстань до 200 км. Режим його польоту — повністю безпілотний.