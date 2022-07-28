За добу росія 44 рази вдарила по Донеччині. Найбільше атак зазнала Авдіївка

За добу російська армія вдарила по Донеччині 44 рази.

Про це повідомили у Національній поліції.

Російські окупанти поцілили в житлові будинки та школу у місті Залізне, влучили в територію заводів в Авдіївці, у Карлівську фільтрувальну станцію і поблизу водосховища. Загинули цивільні, є поранені.

Армія рф обстрілювала житлові квартали некерованими ракетами з авіації, а також — за допомогою зенітно-ракетних комплексів «С-300» та реактивних систем залпового вогню.

Найбільше ударів зазнала Авдіївка — її атакували 17 разів за добу. Також постраждали Бахмут, Торецьк, Соледар, Залізне, Нью-Йорк, Південне, Північне, Гірник, Карлівка, Красногорівка, Мемрик, Іллінівка, Федорівка, Костянтинівка, Комишуваха.

Російські окупанти вбили мирних жителів в Авдіївці, Нью-Йорку, Бахмуті та Соледарі. Люди гинули у своїх оселях. Тільки у Торецьку за день російські обстріли зруйнували та пошкодили 12 будинків. Через руйнування на фільтрувальній станції мешканці Донеччини залишилися без води.

У поліції показали фото наслідків російських обстрілів: