Міністр Ірина Верещук закликала жителів Донецької області готуватися до евакуації

Віцепремʼєр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Донецької області готуватися до евакуації.

Про це вона написала у своєму Telegram.

«На Донеччині тривають бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних», — пояснила вона, додавши, що регіону загрожує ізоляція і розруха.

За її словами, влада вже створила евакуаційний штаб, а області в центрі та на заході країни готуються приймати людей.