Окупанти за добу втратили 160 військових та 11 артилерійських систем

Орієнтовні втрати росіян у війні проти України станом на 28 липня:
- знищено 40 230 військових (+160 за добу);
- 1 742 танки (+4);
- 3 979 бойових броньованих машин (+8);
- 894 артилерійські системи (+11);
- 258 реактивних систем залпового вогню;
- 117 засобів протиповітряної оборони;
- 222 літаки;
- 190 гелікоптерів;
- 729 безпілотників (+3);
- 174 крилаті ракети;
- 15 кораблів /катерів;
- 2 854 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
- 75 одиниць спецтехніки;
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.