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Окупанти за добу втратили 160 військових та 11 артилерійських систем

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні проти України станом на 28 липня:

  • знищено 40 230 військових (+160 за добу);
  • 1 742 танки (+4);
  • 3 979 бойових броньованих машин (+8);
  • 894 артилерійські системи (+11);
  • 258 реактивних систем залпового вогню;
  • 117 засобів протиповітряної оборони;
  • 222 літаки;
  • 190 гелікоптерів;
  • 729 безпілотників (+3);
  • 174 крилаті ракети;
  • 15 кораблів /катерів;
  • 2 854 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
  • 75 одиниць спецтехніки;

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.