В Англії футбольний клуб випробує на своїх вболівальниках шарф із біодатчиком, який фіксуватиме їхні емоції

У наступному сезоні деякі вболівальники футбольного клубу «Манчестер Сіті» отримають клубні шарфи з біометричним датчиком, який вимірюватиме емоційний стан фанатів під час матчів.

Про це пише Reuters.

Аксесуар отримав назву The Connected Scarf, у ньому буде вмонтований біодатчик EmotiBit. Датчик записуватиме низку фізіологічних показників, включно із частотою серцевих скорочень, температурою тіла та емоційними реакціями, надаючи інформацію про те, що відчувають уболівальники в різні моменти гри.

Шарф створювали компанії Cisco, Octagon UK і агентство Unit9. Аксесуар поки що не буде доступний для всіх уболівальників — роздатуть лише певну кількість шарфів.