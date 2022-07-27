Президент заявив, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, щоб обірвати логістику окупантів

Пошкоджений українськими військовими Антонівський міст поблизу Херсону буде відбудований, але вже офіційною владою України.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, усі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі», — сказав президент.

Дніпро в Херсонській області має три переправи: Антонівський автомобільний міст, Антонівський залізничний міст за 6 кілометрів від нього, а також гребля Каховського водосховища в Новій Каховці ще за 70 кілометрів. Найважливіший серед них перший, бо він перетинає одразу дві річки: Дніпро та її ліву притоку Конку, а також веде до Херсону. Цей міст росіяни захопили ще 25 лютого, а вже потім взяли Херсон.