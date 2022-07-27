«І рука не здригнеться». Секретар РНБО заявив про готовність України знищувати військові обʼєкти на території рф

Керівництву України вистачить політичної волі, щоб знищити на території рф військові обʼєкти, з яких обстрілюють українську землю.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Ведуча запитала, чи вистачить волі політичному та військовому керівництву України ліквідувати військові обʼєкти на території рф, які ведуть вогонь по Україні.

«Те, що стосується волі, — вона у нас є. Ця воля нас врятувала 24—25 лютого. І якщо буде необхідно, повірте, не здригнеться ні в кого рука підписати те, що потрібно підписати для того, щоб ті обʼєкти, про які ви говорите, були знищені. Більше того, заява нашого президента, що ми даватимемо відповідь саме по тих територіях, звідки це йде, — яскраве підтвердження цього», — відповів Данілов.