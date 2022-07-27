Партизани підірвали авто «поліцейських» в окупованому Херсоні. Один загинув, інший в лікарні

Українські партизани підірвали автомобіль так званих поліцейських в окупованому Херсоні. Один з них загинув, інший перебуває в лікарні.

Цю інформацію підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

«Рух спротиву на тимчасово окупованій Херсонщині продовжує розповсюджувати серед прибічників «руського мира» і місцевих колаборантів «квитки на концерт Кобзона». Цього разу «квиток» отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації», — йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що всі зрадники отримають відплату за допомогу російським окупантам.

Російські пропагандисти теж підтверджують, що автомобіль «поліцейських» підірвали, однак кажуть, що обидва колаборанти отримали поранення.