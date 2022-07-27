КМІС: Понад 80% українців не готові на територіальні поступки для завершення війни проти росії

Близько 84% українців не готові на територіальні поступки заради завершення війни проти росії. Навіть якщо через це бойові дії триватимуть значно довше і існуватиме загроза існуванню України.

Про це йдеться в опитуванні КМІС за 6—20 липня 2022 року.

Лише 10% українців готові поступитися територіями в обмін на мир. Ще 6% людей не визначилися.

Така неготовність поступатися територіями спостерігається в усіх регіонах України. Найбільше на заході (87%), а найменше на сході (77%). Ситуація в усіх регіонах, порівняно з травнем, майже не змінилася, водночас на сході неготовність віддавати території значно зросла — з 68% до 77%.

«Результати дослідження показують, що консенсус щодо неможливості поступок спостерігається серед населення всіх регіонів і серед різних лінгво-етнічних категорій. Хоча росія (та безвідповідальні українські політики, «журналісти» та «експерти») намагалася навʼязати «розкол» українському суспільству за різними лініями, але нині і жителі заходу, і жителі сходу, і українськомовні жителі, і російськомовні жителі, і етнічні українці, і етнічні росіяни мають спільний погляд на неможливість територіальних поступок агресору», — зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.