Литва заборонила вʼїзд патріарху кирилу

Литва заборонила вʼїзд російському патріарху кирилу, який підтримує війну в Україні. Про це повідомляє Delfi.

У Міністерстві внутрішніх справ це прокоментували так: «Патріарх кирило свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України, виправдовує та підтримує агресивні дії росії, які грубо порушують норми та принципи міжнародного права».

«У пропагандистських ЗМІ патріарх кирило відкрито називає мешканців України «учасниками нацистського режиму», які мають бути депортовані або знищені. 27 лютого 2022 року патріарх Кирило благословив російських військових, які беруть участь у війні», — заявили у МВС.

Керівництво православної церкви Литви стверджує, що вже направило прохання надати їй статусу церковного самоврядування. Комісія священного синоду російської православної церкви розпочала розгляд цього прохання.