Рада призначила нардепку Совгирю новою суддею Конституційного суду

Верховна Рада проголосувала за призначення народної депутатки від «Слуги народу» Ольги Совгирі новою суддею Конституційного суду.

За це рішення висловилися 293 нардепи, пише нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Фракція «Слуга народу» дала 220 голосів, 14 — фракція «За майбутнє», 15 — новостворена із залишків ОПзЖ «Платформа за життя і мир», ще 18 голосів — група «Довіра», 14 — ще одна група, створена із колишньої ОПзЖ, — «Відновлення України». Також підтримали таке рішення 12 позафракційних нардепів.

На запитання стосовно депутатського мандата Совгиря відповіла, що 26 липня надіслала заяву до апарату Ради про складання мандата. Конституція України забороняє призначення суддею КСУ людини, яка належить до політичних партій, профспілок, бере участь у будь-якій політичній діяльності, має представницький мандат, обіймає будь-яку іншу оплачувану посаду або виконує іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

Крім цього, реформа Конституційного суду є у вимогах Євросоюзу для початку перемовин про вступ України. Зокрема, ЄС вимагає запровадити прозорий та чесний конкурс на посади суддів КСУ.