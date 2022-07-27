«Рейтинг»: 73% опитаних українців вважають, що справи країни рухаються у правильному напрямку

В Україні 73% опитаних вважають, що справи у країні рухаються у правильному напрямку. 12% — протилежної думки, ще 15% — не змогли оцінити. Про це свідчать дані опитування групи «Рейтинг», яке оприлюднили 27 липня. Соціологи заявляють, що поступово зменшується кількість тих, хто оцінює напрямок розвитку країни як правильний, на користь тих, хто не визначився. У всіх регіонах та серед всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

Що стосується змін економічного становища родини та країни за останні пів року, то про погіршення особистої ситуації говорять 74% (у січні — 52%). У той же час 25% сподіваються, що у наступні 12 місяців їхнє особисте економічне становище покращиться, чверть вважають, що воно не зміниться, третина — мають песимістичні погляди щодо цього. Натомість у оцінках майбутнього країни спостерігається зростання кількості оптимістичних оцінок: тих, хто вважає, що економіка покращиться у наступний рік, сьогодні 34% (у квітні — 32%). Відповідно зменшилася кількість тих, хто очікує погіршення: з 42% до 37%.

У динаміці по регіонах зростає кількість безробітних серед мешканців сходу (у червні — 53%, у липні — 57%). Також помітно певне зростання кількості тих, хто втратив роботу, і серед мешканців центральних та західних областей (у центрі — 37, на заході — 32%). Відносна більшість (57%) готова продовжувати працювати навіть у разі зменшення заробітної плати, 40% — займають більш активну позицію (шукатимуть нову роботу). Останніх більше серед молоді, тих, хто працює в приватному секторі, або сам на себе.