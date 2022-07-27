СБУ затримала інформатора, який здавав білорусам позиції ЗСУ

У Рівненській області затримали ворожого інформатора, який передав білоруським правоохоронцям дані про українські війська.

Про це повідомляють СБУ і прокуратура.

Затриманим виявився мешканець Івано-Франківщини. Він збирав інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ, а також інших формувань у західних регіонах країни. Особливо його і білорусів цікавили укріплення на прикордонних територіях.

Дані чоловік передавав, незаконно переходячи кордон. Наразі СБУ перевіряє інші «візити» чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.

Інформатору повідомили про підозру за розголошення військової інформації (ч. 2 ст. 114-2 КК). Йому загрожує від 5 до 8 років у вʼязниці.