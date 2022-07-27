У Києві затримали двох посадовців за системне вимагання хабарів у перевізників

Правоохоронці затримали у Києві заступника директора Департаменту транспорту КМДА і директора одного з підприємств Київської держадміністрації на вимаганні хабарів у автоперевізників.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань і прокуратура.

За даними слідства, схему поборів організував заступник начальника департаменту транспортної інфраструктури, а директор підприємства був його посередником.

Посадовці з липня 2021 року вимагали від співвласника трьох автобусних перевізників $270 тисяч за дозвіл працювати у місті «без перешкод». У разі відмови заступник директора погрожував проблемами в роботі перевізника.

Понад $50 тисяч керівники отримали у січні та лютому цього року. Ще $220 тисяч вони вимагали за продовження дозволу на перевезення до кінця 2022 року. У ДБР зазначили, що через дії посадовців перевізнику довелося піднімати тарифи на проїзд для громадян.

Посадовців затримали у момент передачі грошей. Під час невідкладних обшуків за місцем проживання затриманих та у службових приміщеннях КМДА знайшли гроші, документи та зброю, походження якої наразі встановлюється.