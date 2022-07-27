Втрати росіян уже перевищили 40 тисяч загиблих військових

Росія у війні проти України втратила вже 40 070 своїх військових — +200 за останню добу. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 27 липня.

Також росія втратила:

1 738 танків (1 за останню добу);

3 971 бойову броньовану машину (12);

883 артилерійські системи (3);

258 реактивних систем залпового вогню (без змін);

117 засобів ППО;

222 літаки;

190 гелікоптерів (1);

726 дронів (4),

174 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 847 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (12);

75 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Криворізькому напрямку.