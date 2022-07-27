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Втрати росіян уже перевищили 40 тисяч загиблих військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Росія у війні проти України втратила вже 40 070 своїх військових — +200 за останню добу. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 27 липня.

Також росія втратила:

  • 1 738 танків (1 за останню добу);
  • 3 971 бойову броньовану машину (12);
  • 883 артилерійські системи (3);
  • 258 реактивних систем залпового вогню (без змін);
  • 117 засобів ППО;
  • 222 літаки;
  • 190 гелікоптерів (1);
  • 726 дронів (4),
  • 174 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 847 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (12);
  • 75 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Криворізькому напрямку.