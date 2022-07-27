Втрати росіян уже перевищили 40 тисяч загиблих військових

Росія у війні проти України втратила вже 40 070 своїх військових — +200 за останню добу. Про це ідеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 27 липня.
Також росія втратила:
- 1 738 танків (1 за останню добу);
- 3 971 бойову броньовану машину (12);
- 883 артилерійські системи (3);
- 258 реактивних систем залпового вогню (без змін);
- 117 засобів ППО;
- 222 літаки;
- 190 гелікоптерів (1);
- 726 дронів (4),
- 174 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 847 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (12);
- 75 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Криворізькому напрямку.