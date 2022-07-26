Під уламками Будинку культури в Чугуєві загинули троє людей. Рятувальники змогли врятувати чотирьох

Під уламками зруйнованого російськими окупантами Будинку культури в Чугуєві загинули троє людей. Рятувальники вже дістали з-під завалів тіла двох людей, пошуки третьої жертви продовжать у середу.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Нагадаємо, 25 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по цивільних обʼєктах Чугуївської громади, зокрема по Будинку культури, підвал якого використовували як укриття. На момент обстрілу у приміщенні було сім людей. Удень 25 липня з-під завалів врятували чотирьох.